В США указали на «поразительно неловкий» момент во встрече Зеленского и Трампа

Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс поприветствовал встречу кандидата на пост президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, но отметил «поразительно неловкий момент», когда республиканец говорил о хороших отношениях с Владимиром Путиным при украинском лидере. Его слова приводит Fox News.

Кунс положительно оценил «переговоры между президентом Зеленским и лидерами нашей страны как от Республиканской, так и от Демократической партии, а также кандидатами на пост следующего президента страны».

Политик также вспомнил момент со встречи Трампа и Зеленского, когда кандидат на пост президента США рассказал о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Кунса, в этот момент украинский лидер сильно напрягся и попытался вставить собственную ремарку.

«Так что это был поразительно неловкий момент», — сказал Кунс.

До этого немецкий журнал Spiegel писал, выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины.

Ранее в США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.