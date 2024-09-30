Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США указали на «поразительно неловкий» момент во встрече Зеленского и Трампа

Сенатор Кунс счел неловким моментом слова Трампа о Путине на встрече с Зеленским

close
Shannon Stapleton/Reuters

Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс поприветствовал встречу кандидата на пост президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, но отметил «поразительно неловкий момент», когда республиканец говорил о хороших отношениях с Владимиром Путиным при украинском лидере. Его слова приводит Fox News.

Кунс положительно оценил «переговоры между президентом Зеленским и лидерами нашей страны как от Республиканской, так и от Демократической партии, а также кандидатами на пост следующего президента страны».

Политик также вспомнил момент со встречи Трампа и Зеленского, когда кандидат на пост президента США рассказал о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Кунса, в этот момент украинский лидер сильно напрягся и попытался вставить собственную ремарку.

«Так что это был поразительно неловкий момент», — сказал Кунс.

До этого немецкий журнал Spiegel писал, выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины.

Ранее в США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами