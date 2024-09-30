Россияне рассказали, как относятся к запрету чайлдфри

Почти половина россиян положительно относятся к запрету пропаганды чайлдфи, в то время как треть выступает против ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные опроса среди читателей проекта Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 34% участников опроса положительно относятся к запрету движения, еще 13% оценивают ограничение пропаганды бездетности скорее положительно, чем отрицательно.

21% опрошенных отнеслись к инициативе отрицательно, 12% скорее отрицательно, чем положительно высказались об ограничениях. 20% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Отмечается, что 51% россиян следили за темой разработки запрета пропаганды идей чайлдрфи, 28% слышали о теме, еще 18% узнали о нововведениях из опроса. О соответствующей идеологии знают 60% участников исследования, 28% что-то слышали о теме, и только 9% ничего не знали об идее отказа от деторождения.

В Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. При нарушениях через СМИ и интернет размер штрафов вырастет до 5 млн рублей. Рассмотрят законопроект депутаты в октябре.

Подробнее о том, кто такие чайлдфри, как появилось это течение и за что его критикуют, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри.