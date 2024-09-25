В Госдуме объяснили, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри

В законопроекте о запрете пропаганды «чайлдфри» речь ведется о санкциях только за деструктивный контент. Об этом журналистам заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, передает РИА Новости.

«Здесь речь идет не о просто распространении информации, а о деструктивном контенте», — сказала она.

До этого член комитета Госдумы России по просвещению Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри внесут в ГД 25 сентября.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду «движения чайлдфри» — отказа от деторождения. Документ предусматривает штрафы для граждан от 50 до 100 тыс. руб., а для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб. Для юридических лиц может грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Как рассказала «Газете.Ru» депутат и сторонница законопроекта Яна Лантратова, наказывать за пропаганду чайлдфри будут лишь тех россиян, кто склоняет других женщин отказаться от рождения детей. Она отметила, что за слова о личном нежелании иметь ребенка женщин наказывать не будут.

Ранее омбудсмен заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри не коснется бездетных.