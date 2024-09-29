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Глава МИД Германии объяснила, зачем Украине нужно дальнобойное оружие

Бербок: дальнобойное оружие нужно Украине для преодоления минного пояса

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Global Look Press

Дальнобойное оружие необходимо Украине для того, чтобы преодолеть «минный пояс». Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Что касается ракет большой дальности, <...> то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они [дальнобойные ракеты] играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», — сказала министр.

Говоря о том, должна ли ФРГ в будущем поставлять Киеву еще какие-либо виды вооружений, дипломат заявила, что ясно выразила свое мнение по этому поводу. По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц имеет другое мнение на этот счет.

«А в коалиции — в демократической коалиции — если нельзя прийти к согласию по этому вопросу, мы не сможем его поддержать», — отметила Бербок.

20 сентября Шольц вновь исключил передачу Украине немецких крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Он заявил, что его позиция не изменится.

Ранее в Кремле назвали СВО ответом на удары вглубь территории России.

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