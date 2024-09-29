Названы последствия отказа Запада от «плана победы» Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных стран поддержать его «план победы» во время его визита в США. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

По его словам, Зеленский сделал себя заложником решений Запада по вопросу дальнобойных ракет и «плану победы». Президент Украины слишком много на это ставил, говорится в публикации.

Источник утверждает, что ситуация выглядит как серьезное поражение Зеленского.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что США ознакомлены с украинским «планом победы».

По данным британской газеты The Times, так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее Зеленский ознакомил Харрис со своим «планом победы».