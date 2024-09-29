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Пушков оценил слова Дуды о желании многих вести дела с Россией

Сенатор Пушков отреагировал на слова Дуды о желании многих возобновить дела с РФ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что страны Запада далеко не едины в вопросе отношений с Россией, как хотели бы это изобразить некоторые политики. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что многие ждут завершения конфликта на Украине, чтобы вновь начать вести дела с Москвой.

Пушков заметил, что «стыдно не вести дела с Россией, стыдно играть на тех, кто ведет дело к ядерной войне».

«Для главы Польши стыдно не думать о последствиях такой войны для Польши, а успокаивать себя иллюзиями о собственной неуязвимости. Стыдно не видеть дальше своего носа и обманывать своих граждан, делая вид, будто Польша находится в безопасности. В случае глобального конфликта никто в Европе не будет в безопасности. Но у большинства руководителей стран Европы, похоже, не хватает ума и воображения, чтобы это осознать», — написал сенатор.

27 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие хотят завершения конфликта на Украине ради возобновления экономических связей с Россией. Однако, по его словам, позиция Польши заключается в том, что Россия должна проиграть военный конфликт. По мнению Дуды, если этого не случится, то Москва обязательно нападет на другие страны.

Ранее французский политик заявил, что слова Путина о ядерной доктрине возымели эффект на Западе.

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