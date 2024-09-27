Французский политик заявил, что слова Путина о ядерной доктрине возымели эффект на Западе

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России произвели нужный эффект, поскольку Соединенные Штаты не разрешили Украине бить дальнобойным оружием по территории России. В беседе с РИА Новости он назвал действенными слова российского лидера.

«Эти заявления были, по существу, действенными, так как в итоге США не стали заявлять о разрешении наносить удары по территории РФ дальнобойными вооружениями. Германия также против этого, и, по сути, ни одно государство в итоге не согласилось на это. Так что мы видим определённую эффективность», — указал Филиппо.

В то же время он отметил, что в Евросоюзе есть страны, которые призывают предоставить ВСУ разрешение на удары по России, считая, что ядерная война - это блеф. По его мнению, это не так, и дальнейшая эскалация может «закончиться самым худшим образом».

Французский политик также напомнил о резолюции Европарламента, которая призывает разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Филиппо назвал ее безответственной и призвал «не играть с огнем».

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор объяснил обновление ядерной доктрины словами «терпению президента пришел конец».