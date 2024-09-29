В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине

Западные страны не останавливаются в наращивании вовлеченности в украинский конфликт. Об этом сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские военные внимательно следят за тем, какое именно оружие и как используют противники на фронте. В целом, ВС РФ фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания.

Также в интервью Песков связал военные действия на Украине с возможной реализацией ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал удары по РФ основанием для применения ядерного оружия.