Президент Чехии призвал убедить Россию и Украину начать переговоры

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости убедить Россию и Украину начать переговоры по урегулированию конфликта, в этом процессе могут помочь Соединенные Штаты и Китай. Его слова приводит Novinky.

Павел заявил, что необходимо приложить усилия, чтобы убедить Москву и Киев в том, что политических целей нельзя добиться военными методами. Это может произойти в этом, следующем году или через несколько лет, считает чешский президент. По его словам, противостояние из горячей фазы может перейти в замороженный конфликт, который будет длиться годами.

«Я больше склонен полагать, что в течение нескольких лет обе стороны поймут, что продолжать конфликт невозможно, и пройдут переговоры. Существенный вклад в это могли бы внести США или Китай», — заявил Павел.

До этого Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории. По словам главы республики, восстановление контроля над потерянными землями может и не стать необходимым условием для Киева на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее в России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине.