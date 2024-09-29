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В Кремле заявили о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков: военные в РФ фиксируют прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что в России фиксируют прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале корреспондента.

По словам представителя Кремля, российские специалисты и военные внимательно следят за тем, какие именно вооружения используются на Украине.

«Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в какой момент может быть принято решение о реализации обновленной ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия.

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