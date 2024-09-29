Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который в прошлом месяце сбежал с Украины, обратился к Грузии перед предстоящими парламентскими выборами в стране, где призвал не повторять ошибок Киева и «сделать выбор в пользу мира». Видео появилось на его YouTube-канале.

По его словам, народ Грузии «должен сделать правильный выбор в пользу мира» и никто не имеет права вмешиваться в избирательный процесс. Он отметил, что власти республики показали, «как сохранять мир и, несмотря на вызовы и ошибки предыдущего правительства, смогли ускорить экономический рост и прогресс».

«К сожалению, на Украине мы оказались в ситуации, когда страна вовлечена в войну. Вместо развития мы получили конфликты. <…> Многие могут не оценить то, что происходит в Грузии, но это большая ошибка, потому что тогда может быть слишком поздно. Предстоящие выборы – это, прежде всего, возможность сохранить достигнутое и не допустить, чтобы к власти пришли люди, которые хотят войны и конфликтов, расколоть общество, превратить города в руины, а людей – в заложников», — сказал Дмитрук.

Он назвал мир «главной ценностью» и призвал грузин сделать «правильный выбор». В видеообращении Дмитрук также заявил, что Украина стала «пленницей диктатора Зеленского и его команды», призвав Тбилиси «не повторять ошибок».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Ранее правящая партия Грузии запустила агитационные баннеры с кадрами Донецка и Мариуполя.