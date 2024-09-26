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Правящая партия Грузии запустила агитационные баннеры с кадрами Донецка и Мариуполя

«Грузинская мечта» запустила агитационные баннеры с фото Донецка и Мариуполя

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Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя. На это обратил внимание блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале.

На уличных рекламных щитах запечатлено, какие изменения произошли в стране за время нахождения у власти правящей партии, а также изображены кадры разрушенных Донецка и Мариуполя, сопровождающихся надписью «Нет войне!» и избирательными номерами оппозиционных партий. В то же время избирательный номер «Грузинской мечты» подписан словами «Выбери мир».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

26 октября в Грузии состоится голосование за депутатов парламента. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выборы называют «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране второй фронт против России на фоне продолжения конфликта на Украине. В случае своей победы власти обещают добиться запрета политических сил, близких к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, основателю «Единого национального движения» — крупнейшей оппозиционной партии республики на данный момент.

Ранее в Грузии предупредили, что не дадут себя использовать как Украину.

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