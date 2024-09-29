Песков заявил, что РФ изменила ядерную доктрину из-за «оголтелых голов» на Западе

Россия приняла решение изменить положения своей ядерной доктрины из-за политиков, которые отказывались воспринимать от РФ более мягкие сигналы, рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трезвые головы услышали, оголтелые головы продолжают эту... политику, которая может иметь весьма негативные последствия для всех. Безусловно, собственно, развитие ситуации требовало... канонизации новых условий», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

25 сентября российский президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия.

Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, в том числе в том случае, если противник использует обычное оружие.

28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия исходит из того, что слова президента РФ Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны.

Ранее в Кремле оценили слова Лукашенко о ядерном ударе РФ в случае агрессии против Белоруссии.