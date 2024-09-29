Песков ответил на вопрос о возможном применении новой ядерной доктрины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал военные действия на Украине с возможной реализацией ядерной доктрины. Заявление Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Они [российские военные специалисты] внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос Зарубина о том, когда может быть принято решение о применении ядерного оружия в соответствии с обновленными документами.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о завершении подготовки поправок к ядерной доктрине РФ.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее Картаполов назвал удары по РФ основанием для применения ядерного оружия.