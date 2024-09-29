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Зеленский ответил спикеру Джонсону на требование уволить посла в США

Зеленский резко ответил спикеру Джонсону на требование уволить посла в США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос увольнения послов он будет обсуждать только со спикером парламента страны, поскольку это прописано в конституции. Так в интервью Fox News он прокомментировал призыв спикера палаты представителей США Майка Джонсона уволить посла Оксану Маркарову за организацию поездки в Пенсильванию, в рамках которой Зеленского сопровождали только представители демократов и ни одного республиканца.

«Я президент Украины и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением», – сказал он.

Ранее поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания вызвала политический скандал в США. Представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В результате спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского «немедленно уволить» посла Украины в США Оксану Маркарову. По мнению Джонсона, Маркаровой нельзя доверить честную и эффективную работу в качестве посла в США. Впоследствии Джонсон отказался проводить встречу с Зеленским.

Ранее в США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.

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