Экс-госсекретарь США пообещал мир на Украине при победе Трампа

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом республиканец достигнет «хорошего результата» для Украины, а Владимир Путин якобы «будет сдержан». В эфире Fox News он сравнил встречи Владимира Зеленского как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом.

По его словам, в одном случае Зеленский встречался с вице-президентом, который был у руля, когда конфликт Москвы и Киева вошел в горячую фазу, в то время как Дональд Трамп «сдерживал Владимира Путина в течение четырех лет».

«С приходом президента Трампа к власти мы достигнем мира. Мы получим хороший результат для украинского народа, и Владимир Путин снова будет сдержан от агрессии, которую мы видели», — заверил Помпео.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что посчитал необходимым встретиться как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом, поскольку любой из них может стать главой государства, а Киев рассчитывает на продолжение поддержки после выборов вне зависимости от исхода. Он выразил надежду, что поддержка Соединенных Штатов останется непоколебимой, в связи с чем и провел встречу с обоими кандидатами в президенты страны.

Ранее в США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.