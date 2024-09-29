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Визит главы Гвинеи-Бисау в Россию может состояться в этом году

Глава МИД Гвинеи-Бисау: визит нашего лидера в РФ может состояться в этом году

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Michel Euler/AP

Визит главы Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Россию может состояться в этом году. Об этом заявил министр иностранных дел африканской страны Карлос Перейра, слова которого передает РИА Новости.

«Мы приглашены для госвизита, договоренности о дате еще нет, но мы пытаемся ее достичь», — сказал он, подчеркнув, что визит может состояться в этом году.

До этого Перейра сообщил, что Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, и будет присутствовать на мероприятии. При этом дипломат сообщил, что уровень участия страны пока не определен.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Он был почетным гостем на параде Победы, провел переговоры с Владимиром Путиным, в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент Чада освободит задержанных в стране россиян.

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