Дипломат заявил, что США от Киева ждали концепцию перемирия, а не победы

Бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», что в США ждали во время визита президента Украины Владимира Зеленского предложения о плане перемирия, а не победы.

«Американская сторона, ее эксперты высокого уровня приезжали на Украину и искали способ, как повлиять на президента Зеленского с точки зрения того, чтобы его позиция изменилась», — сказал он.

По словам дипломата, «они хотели, чтобы он приехал в Вашингтон с концепцией перемирия, не с концепцией «победы».

Чалый отметил, что партнеры Украины прямо говорят о том, что не готовы следующие несколько лет «выделять по $100 млрд ежегодно. Он также выразил мнение, что в Вашингтоне были бы не против, если Украина согласилась бы на паузу в ведении боевых действий с Россией.

Обозреватель журнала Der Spiegel Анн-Дорит Бой заявила, что Зеленский нервничал во время встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. Журналистка назвала встречу политиков «прохладной» и отметила, что между ними «нет химии».

Ранее стало известно, что встреча Зеленского с Трампом вызвала споры на Украине.