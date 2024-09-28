Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом Западу

Песков назвал изменение ядерной доктрины зеркальным ответом Западу

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Москва строит свое понимание о подходах своих партнеров или противников, основываясь на их официальных заявлениях.

Корреспондент поинтересовался у пресс-секретаря президента России, какую роль в корректировке ядерной доктрины сыграли агрессивные заявления и решения лидеров Запада в отношении РФ. Песков отметил, что Москва ориентируется на официальные заявления, многие из которых делаются на «высоком или даже высшем уровне».

«И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное «зеркало» той позиции, которую они занимают», — сказал Песков.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами