В Кремле назвали корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом Западу

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Москва строит свое понимание о подходах своих партнеров или противников, основываясь на их официальных заявлениях.

Корреспондент поинтересовался у пресс-секретаря президента России, какую роль в корректировке ядерной доктрины сыграли агрессивные заявления и решения лидеров Запада в отношении РФ. Песков отметил, что Москва ориентируется на официальные заявления, многие из которых делаются на «высоком или даже высшем уровне».

«И, конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное «зеркало» той позиции, которую они занимают», — сказал Песков.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие.

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.