В Совфеде заявили, что Трамп и Зеленский говорили «на разных языках»

Взаимопонимания между экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским нет, в ходе встречи они говорили «на разных языках». Такую оценку прошедшей встречи Трампа и Зеленского дал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Хотя очень напряженный Зеленский время от времени кивал, говорили они с Трампом на разных языках», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, взаимопонимания между ним и Зеленским нет. Трамп, отметил он, признал после встречи с украинским лидером, что «многое узнал», однако не поменял своего мнения относительно конфликта на Украине.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский вряд ли готов на переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Ранее стало известно об ошибке Зеленского во время визита в США.