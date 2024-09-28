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Стало известно об ошибке Зеленского во время визита в США

Табах: Зеленский настроил против Украина пол-США, поехав на завод в Пенсильванию

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Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил в интервью YouTube-каналу «Лана Тут», что президент Украины Владимир Зеленский настроил против Украины половину США из-за поездки на завод боеприпасов в Пенсильванию.

«Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина американцев… разозлилась на вас», — сказал Табах.

Некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит украинского лидера Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству снарядов, поскольку это воспринимается в США как вмешательство в выборы. Зеленский 22 сентября начал визит в Соединенные Штаты с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон, где его сопровождали представители Демократической партии.

Отмечалось, что украинские чиновники были удивлены отрицательной реакцией республиканцев в США на посещение украинского лидера Владимира Зеленского завода по производству боеприпасов для ВСУ в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с Трампом вызвала споры на Украине.

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