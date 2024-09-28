Запад усиливает давление на Украину, чтобы Киев пошел на переговоры по урегулированию конфликта. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина была бы вынуждена пойти на болезненные уступки», — говорится в сообщении издания.

По оценке испанской газеты, на данный момент конфликт на Украине достиг решающего момента, поскольку до выборов в США в ноябре осталось немного времени. На карту поставлена финансовая и военная помощь Киеву со стороны США, отмечает El Pais.

До этого издание Advance писало, что западные союзники Украины тайно согласились, что за ней не будет победы в конфликте с Россией. Авторы статьи напомнили, что исключение составляют лишь некоторые генералы на Балтике, которые «мечтают о «превентивных» ударах по России».

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет договариваться.