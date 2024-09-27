Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет договариваться

Украинский лидер Владимир Зеленский «не слышит и слушать не хочет» о необходимости урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — отметил глава государства.

До этого Лукашенко сообщал, что Минск пока не наблюдает тенденций к развязыванию войны против Белоруссии. Вместе с тем глава государства напомнил, что в стране с учетом событий на Украине провели реформу армии в четыре этапа.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР.