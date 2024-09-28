Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил российских работников атомной промышленности

Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Такое обращение было опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад специалистов в создание производственного и энергетического комплексов, освоение территорий Заполярья и Северного морского пути и обеспечение ядерного паритета и обороноспособности государства. По его словам, работники атомной промышленности берегут уникальное наследие, реализуют стратегические задачи, которые направлены на укрепление атомной энергетики, разработку новых материалов и внедрение прорывных решений в медицинской и космической сферах.

«Уверен, что вы будете вносить достойный вклад в развитие России», — сказал президент.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский отказался ехать в имение Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами