Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Такое обращение было опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил вклад специалистов в создание производственного и энергетического комплексов, освоение территорий Заполярья и Северного морского пути и обеспечение ядерного паритета и обороноспособности государства. По его словам, работники атомной промышленности берегут уникальное наследие, реализуют стратегические задачи, которые направлены на укрепление атомной энергетики, разработку новых материалов и внедрение прорывных решений в медицинской и космической сферах.

«Уверен, что вы будете вносить достойный вклад в развитие России», — сказал президент.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский отказался ехать в имение Трампа.