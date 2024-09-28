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Spiegel назвал позором выступление Зеленского на встрече с Трампом

Spiegel: выступление Зеленского на встрече с Трампом оказалось позором

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Shannon Stapleton/Reuters

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США», — говорится в сообщении издания (цитата по ТАСС).

Отмечается, что украинский лидер вернется обратно на Украину без каких-либо конкретных результатов и ощутимых успехов от визита в Соединенные Штаты, поскольку Вашингтон так и не разрешил ВСУ бить вглубь территории России западным оружием, а так называемый план победы Зеленского встретили в Белом доме сдержанно.

Встреча Трампа с Зеленским, по оценке издания, показала, что между ними «нет химии».

Кроме того, Spiegel обратил внимание на то, что, когда Трамп говорил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным».

До этого Трамп заявлял, что раскрывать суть «справедливой сделки» по разрешению украинского конфликта пока рано.

Ранее Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в эскалации конфликта на Украине.

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