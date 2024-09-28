Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в эскалации конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом затруднился с ясным объяснением о виновниках конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Стоя рядом с мистером Трампом… в пятницу, Зеленский был дипломатичен, но затруднился ясно дать понять, на ком, по его мнению, лежит вина (за эскалацию украинского конфликта. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, Зеленский сообщил Трампу, что конфликт «не должен был начинаться». В свою очередь, Трамп описал ситуацию на Украине так, будто это был «спор между двумя сторонами», который можно было бы «разрешить честной сделкой».

До этого Трамп заявил, что предотвратит третью мировую войну в случае своей победы на выборах.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли детали встречи с Трампом.