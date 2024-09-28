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Экс-премьер Украины заявил, что план Зеленского могли создать в посольстве США

Азаров: план победы Зеленского мог быть разработан в посольстве США

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Leah Millis/Reuters

Так называемый план победы украинского лидера Владимира Зеленского мог разрабатываться в американском посольстве. Такое предположение сделал экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Можно даже предположить, что план победы Зеленского разрабатывался в американском посольстве», — отметил бывший премьер.

По словам Азарова, в мире принято переоценивать значение личности Зеленского. На самом деле, подчеркнул экс-премьер, деятельность украинского лидера ни на что не влияет, в том числе и на решения администрации президента США Джо Байдена.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что США ознакомлены с украинским «планом победы».

По данным британской газеты The Times, так называемый «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее Трамп заявил, что Украины больше нет.

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