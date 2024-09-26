Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Фрагменты из его речи опубликованы в X (бывшая Twitter).

«Украины больше нет, это уже не Украина. Невозможно заменить эти города, невозможно вернуть людей. Столько людей пало», — заявил политик.

Трамп подчеркнул, что Киеву следовало пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года. Экс-глава Белого дома добавил, что «любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас».

Также кандидат в президенты США отметил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет». Трамп при этом добавил, что «денег на восстановление страны не хватит, даже если весь мир объединится». Среди прочего политик указал на то, что киевские власти из-за нехватки солдат для формирования Вооруженных сил Украины «используют маленьких детей и стариков».

До этого источник в силовых структурах подтвердил, что киевские власти использовали на территории Донецкой народной республики 18-летних юношей для прикрытия отступления опытных соединений украинской армии.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.