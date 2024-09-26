Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Украины больше нет

Трамп заявил об исчезновении Украины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше нет». Фрагменты из его речи опубликованы в X (бывшая Twitter).

«Украины больше нет, это уже не Украина. Невозможно заменить эти города, невозможно вернуть людей. Столько людей пало», — заявил политик.

Трамп подчеркнул, что Киеву следовало пойти на уступки Москве за несколько месяцев до февраля 2022 года. Экс-глава Белого дома добавил, что «любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас».

Также кандидат в президенты США отметил, что на восстановление украинских городов «уйдут сотни лет». Трамп при этом добавил, что «денег на восстановление страны не хватит, даже если весь мир объединится». Среди прочего политик указал на то, что киевские власти из-за нехватки солдат для формирования Вооруженных сил Украины «используют маленьких детей и стариков».

До этого источник в силовых структурах подтвердил, что киевские власти использовали на территории Донецкой народной республики 18-летних юношей для прикрытия отступления опытных соединений украинской армии.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами