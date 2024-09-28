Россия может скоро подключиться к анализу воды с АЭС «Фукусима»

В конце 2024-го – начале 2025 года РФ может подключиться к процессу анализа воды с аварийной японской АЭС «Фукусима». Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Насколько я помню, в конце нынешнего — начале следующего года наши лаборатории вполне могут подключиться (к анализу воды. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

Как отметил Ульянов, на подключение к соответствующему анализу претендуют лаборатории из разных регионов РФ, в том числе с Дальнего Востока.

26 сентября оператор японской аварийной АЭС «Фукусима-1» начал сброс в океан девятой партии технической воды. Утверждается, что вода очищена от всех радиоактивных веществ, однако содержит незначительное количество трития, радиоактивного изотопа водорода.

Ранее Россия продолжает проверку рыбы, выловленной у «Фукусимы».