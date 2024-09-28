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В Белоруссии анонсировали первую волну расширения БРИКС

МИД Белоруссии: первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите в Казани

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Максим Богодвид/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что первая волна расширения БРИКС ожидается на саммите объединения в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время российское председательство формулирует список стран, которые будут в первой волне расширения. Рыженков отметил, что в общей сложности она затронет порядка десяти стран.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице республики Татарстан.

Замглавы МИД России Сергей Рябков также заявлял, что более 20 лидеров стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее глава МИД Боливии выразила интерес во вступлении страны в БРИКС.

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