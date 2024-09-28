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В Белоруссии заявили, что Запад хочет превратить ее в санитарный кордон против РФ

МИД Белоруссии: Запад хочет создать из страны санитарный кордон против России

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Запад стремится превратить Белоруссию в санитарный кордон против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Им такое хочется и у нас, чтобы… они реализовывали именно такую политику, как сегодня выгодно Западу, а прежде всего — создание дальнейшего санитарного кордона против РФ», — подчеркнул он.

По словам главы МИД Белоруссии, Запад уже смог «взрастить» внутри страны прозападную оппозицию, которую США стремятся привести к власти.

До этого Рыженков заявлял, что Белоруссия фиксирует вмешательство во внутренние дела со стороны Запада перед выборами 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет договариваться.

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