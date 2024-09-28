МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам Ульянова, на данный момент нет доказательств причастности ВСУ к обстрелам атомных энергетических объектов, которые глава МАГАТЭ смог бы «весомо и зримо предъявить международному сообществу».

«Теоретически они могут появиться — украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий», — подчеркнул он.

Как отметил постпред, сложность заключается в том, что атаки на Запорожскую АЭС осуществляются с помощью беспилотников. В этой связи Гросси, приезжая на объект, не может подтвердить, что Украина стоит за обстрелами.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что захват Запорожской АЭС со стороны Украины невозможен, так как российские военнослужащие защищают станцию.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.