Глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной станции продолжает вызывать серьезное беспокойство в связи с военными действиями в ее окрестностях. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Обстановка остается напряженной. Мои специалисты регулярно информируют о происходящих боевых действиях рядом со станцией», — отметил он, добавив, что еще предстоит выполнить много работы.

Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ проводит оценку последствий недавнего пожара, затронувшего системы охлаждения Запорожской АЭС.

До этого директор по коммуникациям станции Евгений Яшин рассказал об опасности атак беспилотников по инфраструктуре Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции.

В последние дни город Энергодар подвергается атакам и обстрелам со стороны украинских войск. В результате одного из ударов был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, атаки ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее ВСУ ударили по трансформатору вблизи ЗАЭС.