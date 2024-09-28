Семья украинского лидера Владимира Зеленского в июне 2024 года определила во главе своего семейного офшора на Кипре Aldorante Limited сестру руководителя Счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.

В документах, отмечает агентство, указано, что 19 июня 2024 года Пищанская была назначена директором офшора Aldorante Limited. Она является родной сестрой Ольги Пищанской, которую в январе Верховная рада утвердила в качестве председателя Счетной палаты. Ранее Ольга возглавляла Антимонопольный комитет Украины.

Как указывается в материале агентства, до Пищанской должность в руководстве упомянутого офшора, среди прочих, занимал сам Зеленский (2012 по 2019).

Компанией Aldorante Limited ранее владели совместно супруги Зеленские, однако на данный момент владельцем офшора указывается лишь жена украинского лидера Елена, отмечает издание.

Подчеркивается, что кипрская компания Aldorante Limited владеет итальянской фирмой San Tommaso S.R.L. Последней принадлежит вилла Зеленского в Италии, Форте-дей-Марми.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждал, что «Пищанская является близкой к семье Зеленских и была директором фирмы, на которую была оформлена вилла семьи Зеленских в Италии».

Ранее эксперт заявил, что Зеленский не сможет воспользоваться вывезенными миллиардами.