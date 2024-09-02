Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не дадут воспользоваться миллиардами долларов и евро, которые он вывез за пределы страны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

«В самом благоприятном для него случае ему там оставят какую-нибудь небольшую виллу — одну из тех, что он успел прикупить. Ну и охрану и небольшое содержание. Миллиарды долларов и евро, которые он набрал, ему не оставят при любом раскладе. Он уже отыгранный вариант», — подчеркнул Никулин.

Он допустил, что Зеленского могут убрать сами же американцы и британцы, которые его охраняют.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что конец правления Зеленского наступит уже через несколько месяцев, возможно, даже до президентских выборов в США в ноябре. Своим мнением предприниматель поделился в социальной сети X.

Ранее американский аналитик предсказал падение администрации Зеленского после атаки на Россию.