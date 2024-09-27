Стало известно, кто организовал визит Зеленского в Пенсильванию

В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон оказал помощь в организации визита Владимира Зеленского в штат Пенсильвания. Об этом сообщает газета The Hill.

«Поездка в Пенсильванию была миссией, финансируемой министерством обороны США. Оно запросило военный воздушный транспорт для перевозки высокопоставленных чиновников из Госдепартамента и Минобороны», — приводит издание комментарий анонимного военного представителя.

По его словам, эти официальные лица принимали участие в мероприятии, связанном с военной помощью Украине.

Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании организовали по запросу Украины, а не по инициативе США. Она также призвала республиканцев прекратить расследование, указывая на отсутствие оснований для него.

Визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон 22 сентября в США восприняли как вмешательство в выборы. Сопровождали иностранного лидера демократические политики, да и сама Пенсильвания входит в число колеблющихся штатов, где у кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий нет явного преимущества. Республиканцы в конгрессе начали расследование инцидента и уже призвали к отставке украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, организовавшей поездку Зеленского.

Ранее Трамп разозлился на Зеленского из-за его визита в Пенсильванию.