На Украине предъявили новые обвинения Набиуллиной

Служба безопасности Украины заочно выдвинула главе Банка России Эльвире Набиуллиной новые обвинения по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении войны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В публикации отмечается, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора якобы «собрали доказательную базу», свидетельствующую о том, что Банк России способствовал подготовке боевых действий против Украины и продолжает их обеспечивать.

По мнению СБУ, средства, находящиеся на счетах Банка России, открытых в иностранных юрисдикциях, являются одним из инструментов ведения боевых действий.

«Речь идет о почти $300 млрд долларов, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы на счетах Центробанка России по всему миру», — уточнила СБУ.

В прошлом году СБУ предъявила обвинение Набиуллиной в том, что она якобы устроила «введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины» и «способствовала местным администрациям РФ в блокировании обращения гривны».

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Матвиенко.