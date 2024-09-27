В Кремле оценили слова Лукашенко о ядерном ударе РФ в случае агрессии против Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал SHOT заявление Александра Лукашенко о возможном применении ядерного оружия при агрессии НАТО против Белоруссии.

По его словам, российский лидер Владимир Путин однозначно сказал, что Россия будет защищать Белоруссию.

Лукашенко на встрече со студентами заявил, что как только Североатлантический альянс нападет на Белоруссию, то будет применено ядерное оружие. Белорусский лидер предупредил, что нападение на его страну будет означать начало третьей мировой войны. Он напомнил, что Путин тоже подтвердил это, внося поправки в ядерную доктрину.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в случае если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил, что решение о ядерном ударе будет принимать верховный главнокомандующий.