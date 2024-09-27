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В Совфеде ответили на призыв Узбекистана к России «заниматься своими делами»

Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины на фоне призыва к РФ заняться собой

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины, комментируя призыв вице-спикера парламента страны Алишера Кадирова в адрес Москвы «заниматься своими внутренними делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника из-за использования русского языка. Его слова приводит «Лента.Ru».

Сенатор подчеркнул, что выступает против заявлений в подобной тональности, и высказывание Кадирова вызывает как минимум недоумение. Он подчеркнул, что сегодня есть огромное количество желающих поссорить страны Центральной Азии с Россией.

Климов заявил, что «уже была одна страна, которая вела себя таким образом довольно долго», и теперь оказалась в очень тяжелом положении.

«Такого рода инциденты — питательная почва для этого. Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор. Так что давайте посмотрим, каким образом по официальным каналам мы сможем этот вопрос урегулировать», — указал сенатор.

Политик заверил, что Россия держит и продолжит держать на контроле вопросы защиты прав соотечественников за рубежом.

Накануне вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала, произошедшего в местной школе, где учительница избила ученика за использование русского языка.

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски. Ситуацию на контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в Республике.

На видеоролик отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила обеспокоенность содержанием записи и призвала принять меры к виновнику жестокого обращения.

Ранее Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости.

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