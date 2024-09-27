Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили вопрос межэтнической нетерпимости

Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов на встрече, которая прошла на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе обсудили вопрос межэтнической нетерпимости. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, стороны уделили особое внимание необходимости противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

Накануне ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову. По информации агентства, поводом для подобного решения стал инцидент с избиением ребенка со стороны учительницы, который произошел в одной из школ Ташкента.

Инцидент случился в школе №188 в Чиланзорском районе. Учительница русского языка схватила ребенка за ухо, била его по лицу, пыталась душить, а также била головой о доску из-за просьбы ученика вести урок на русском.

На инцидент отреагировала Захарова. Она выразила обеспокоенность содержанием записи и призвала принять меры к виновнику жестокого обращения.

Позже вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД РФ «заниматься своими делами» на фоне скандала. По его мнению, российские власти пытаются поднять шум на ровном месте.

Ранее Путин оценил отношения Узбекистана и России.