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В Эстонии хотят переименовать «русскую деревню»

ERR: в Эстонии планируют изменить название «русской деревни»

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В Эстонии собираются переименовать деревню Венекюла, название которой переводится как «русская деревня». Об этом передает гостелерадио ERR.

Населенный пункт, в котором проживают порядка 60 человек, расположен в волости Раэ уезда Харьюмаа, административным центром которого является Таллин.

Предполагается, что «русской деревне» вернут историческое название — Коплиметса.

Местный староста Рамсес Алликсоо пояснил, что нынешнее наименование населенного пункта вызывает у жителей ассоциации с Россией.

«Мы все больше осознавали, что название села — не совсем то, которое хотим», — отметил Алликсоо.

Приходской совет волости Раэ в августе большинством голосов поддержал инициативу о переименовании деревни, воздержался лишь один человек.

Алликсоо добавил, что следующим шагом должно быть одобрение решения главой МВД. Только после этого деревня официально сменит название.

В сентябре прошлого года комитет по иностранным делам парламента Эстонии — рийгикогу — постановил, что нынешнее название Калининграда, принятое в советские времена, нужно заменить на историческое — Кенигсберг. В Госдуме назвали такой шаг «дискриминацией русского народа».

Ранее в России предложили вернуть Таллину название Ревель.

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