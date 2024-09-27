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Политолог раскрыл, почему разведка США призвала отказаться от ударов по России

Политолог Михайлов: призыв разведки США не бить по РФ связан с ядерной доктриной

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Evelyn Hockstein/Reuters

Предостережения американской разведки от ударов по России дальнобойным оружием вполне обоснованно – властям США следует к ним прислушаться. Призывы не давать Украине соответствующее разрешение связаны с недвусмысленным посланием президента РФ Владимира Путина относительно изменения ядерной доктрины страны, заявил RT политолог Евгений Михайлов.

Разведчики США предупредили руководство страны об опасности, которую за собой несет разрешение киевским властям на применение американского оружия для ударов вглубь России, отметил эксперт. В том числе они призвали не выдавать Украине высокоточное современное вооружение.

«Надеюсь, что руководители США прислушаются, потому что никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые уже находятся в состоянии старческой деменции», — добавил политолог.

По его мнению, Киеву будут обещать дальнобойное оружие и затягивать конфликт, зная, что он завершится поражением Украины. При этом западные страны будут готовиться к возможному противостоянию с Россией и Китаем, заключил Михайлов.

Напомним, американская разведка считает, что Москва мощно ответит на разрешение западных стран Киеву бить дальнобойным оружием вглубь территории России. При этом серьезного влияния на развитие конфликта для Украины такое решение не окажет. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Британии намекнул на разрешение Украине ударов вглубь России.

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