Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР

Лукашенко: Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой региона Денисом Пушилиным, передает БелТА.

«Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать», — отметил он.

Как подчеркнул глава государства, сотрудничество Минска с ДНР не будет нарушать никакие международные нормы, а сотрудничество будет направлено «во имя людей».

Лукашенко напомнил, что Белоруссия всегда сотрудничала с регионом. «Что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью», — добавил президент.

До этого секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщала, что Лукашенко прилагает все усилия, чтобы избежать вовлечения страны в конфликт на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию чревато мировой войной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами