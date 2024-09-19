Лукашенко заявил, что Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР

Белоруссия готова напрямую сотрудничать с ДНР. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой региона Денисом Пушилиным, передает БелТА.

«Я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать», — отметил он.

Как подчеркнул глава государства, сотрудничество Минска с ДНР не будет нарушать никакие международные нормы, а сотрудничество будет направлено «во имя людей».

Лукашенко напомнил, что Белоруссия всегда сотрудничала с регионом. «Что касается Беларуси, то в составе Украины мы всегда сотрудничали с Донецкой областью», — добавил президент.

До этого секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщала, что Лукашенко прилагает все усилия, чтобы избежать вовлечения страны в конфликт на Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию чревато мировой войной.