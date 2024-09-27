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В Киеве заявили о росте числа сторонников перевыборов Верховной рады

Депутат Рады Фрис: набирает популярность идея провести перевыборы Верховной рады

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Keystone Press Agency/Global Look Press

В Верховной раде Украины становится все более популярной идея провести выборы в украинский парламент. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости Live» заявил украинский депутат Игорь Фрис.

«Люди хотят провести выборы… Должны приходить новые идеи, должны приходить новые нарративы, должна приходить новая кровь в любую государственную институцию», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли в Раде необходимость перевыборов украинского парламента, Фрис заявил, что таких «много». Достаточно большое число людей готовы, чтобы выборы состоялись», — добавил депутат Рады.

20 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что новый заместитель главы офиса украинского президента Виктор Микита 19 сентября провел совещание с главой региональных организаций правящей на Украине партии «Слуга народа», темой совещания была подготовка к проведению выборов в стране.

Как отметил Гончаренко, пока что слово «выборы» никто не озвучивал на совещании, однако речь шла «об избирательном процессе» и «в общем о подготовке к выборам».

Ранее в Киеве раскрыли, при каких условиях Украина проиграет.

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