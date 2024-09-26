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В Киеве раскрыли, при каких условиях Украина проиграет

Гончаренко: без двухпартийной поддержки США Украина проиграет в конфликте

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Global Look Press

Без двухпартийной поддержки Украины в США у Киева не будет шансов на победу в конфликте с Россией. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Без двухпартийной поддержки США — мы проигрываем эту войну», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, если украинский лидер Владимир Зеленский так и не сможет встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом в рамках своего визита в Соединенные Штаты, визит президента «можно будет считать провалом».

До этого сообщалось, что Трамп не будет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН.

Кроме того, Трамп заявлял, что Украина еще в конце 2021 года, за несколько месяцев до начала СВО, должна была пойти на уступки России.

Ранее сенатор потребовал от Зеленского не вмешиваться в политику США.

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