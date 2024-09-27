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В Китае заявили о стремлении мира к решению украинского конфликта

МИД Китая: все больше стран хотят создать условия для решения кризиса на Украине

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Andy Wong/AP

Все больше стран в мире хотят создать условия, необходимые для урегулирования украинского конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Все больше и больше стран Глобального Юга объединяются с этой целью, активно стараясь создать атмосферу и накопить условия для мира», — подчеркнул он.

По словам Цзяня, в последнее время можно чаще услышать призывы к миру на Украине со стороны международного сообщества.

При этом, по словам официального представителя МИД Китая, украинский кризис продолжает затягиваться, а риск его эскалации возрастает.

До этого глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия, а также другие государства глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» в целях урегулирования украинского конфликта.

Как отметил министр, создаваемая структура не будет закрытой, а будущие участники упомянутой платформы будут придерживаться принципов инклюзивного диалога.

Ранее в Госдуме отреагировали на готовность КНР помогать Украине гуманитарной помощью.

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