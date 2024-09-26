В Госдуме отреагировали на готовность КНР помогать Украине гуманитарной помощью

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал спокойно относиться к планам Китая оказывать Украине гуманитарную помощь.

По его словам, такое развитие событий не означает, что Пекин изменил свою точку зрения на ситуацию вокруг конфликта на Украине. Поэтому относиться к гуманитарной помощи Киеву со стороны КНР следует спокойно, указал Чепа.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН заявил, что Пекин готов передать Украине дополнительную гуманитарную помощь в соответствии с потребностями республики.

По словам Ван И, Пекин внимательно наблюдает за гуманитарной ситуацией на Украине. Министр напомнил, что Китай уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел Китая отказался слушать Зеленского в ООН.