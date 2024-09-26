Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на готовность КНР помогать Украине гуманитарной помощью

Депутат Чепа призвал спокойно относиться к планам КНР помогать Киеву гумпомощью

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал спокойно относиться к планам Китая оказывать Украине гуманитарную помощь.

По его словам, такое развитие событий не означает, что Пекин изменил свою точку зрения на ситуацию вокруг конфликта на Украине. Поэтому относиться к гуманитарной помощи Киеву со стороны КНР следует спокойно, указал Чепа.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН заявил, что Пекин готов передать Украине дополнительную гуманитарную помощь в соответствии с потребностями республики.

По словам Ван И, Пекин внимательно наблюдает за гуманитарной ситуацией на Украине. Министр напомнил, что Китай уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел Китая отказался слушать Зеленского в ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами