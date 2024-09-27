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Зеленский остался в США еще на день ради встречи с Трампом

CNN: Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с Трампом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский продлил свое пребывание в Соединенных Штатах ради встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

«Ожидалось, что Зеленский покинет Соединенные Штаты, но он был готов остаться еще на один день, чтобы облегчить проведение встречи», - говорится в сообщении телеканала.

До этого Трамп согласился на встречу с Зеленским.

Зеленский прибыл с официальным визитом в США 22 сентября в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своей поездки он переговорил с президентом США Джо Байденом и рядом других американских политиков. При этом его встреча с Трампом изначально находилась в подвешенном состоянии, ряд СМИ даже писали о ее отмене.

Ранее Трамп разозлился на Зеленского из-за его визита в Пенсильванию.

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