Эксперт объяснил, что удерживает Запад от ударов дальнобойными ракетами по РФ

Журналист Руслан Осташко объяснил, почему США и их союзники не торопятся давать Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, внутри западного общества нет единой позиции по теме Украины. Все обсуждения на сегодняшний день сводятся к заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что применение дальнобойного оружия странами НАТО будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт, отметил обозреватель.

«Слово «война» не было произнесено нашим президентом, но оно всеми подразумевается. Это их отрезвляет. Поэтому они сделают все, чтобы удары вглубь нашей территории наносились, но будут маскировать свое оружие под украинское. Они ищут формальные поводы, как это юридически и политически обосновать», — сказал Осташко.

Однако, обосновать это практически невозможно, поскольку принадлежность ракеты можно определить по осколкам, добавил он.

25 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венгрия призвала Восток и Запад наладить диалог, чтобы уберечь мир.