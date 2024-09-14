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В Японии назвали неожиданную причину начала конфликта на Украине

Японские политики Исиба и Хаяси: отсутствие Киева в НАТО было основой конфликта

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Reuters

Отсутствие Украины в рядах стран НАТО стало главной причиной начала конфликта. Об этом заявили кандидаты в премьеры Японии экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба и экс-глава МИД Ёсимаса Хаяси в рамках дебатов с другими претендентами на эту должность, передает ТАСС.

«Как и сказал господин Исиба, - невхождение (Украины – прим. ред.) в НАТО (стало причиной конфликта – прим. ред.)», - отметил Хаяси.

По его словам, в этой связи не рассматривался в качестве «нападения на одну из стран НАТО», а также «не было обязательств о коллективной обороне» со стороны других членов альянса, в соответствии с пятой статьей договора о создании НАТО.

Как отметил Хаяси, это «самая большая причина» эскалации конфликта на Украине.

До этого норвежский профессор и политолог Гленн Дизен заявил, что Соединенные Штаты инициировали конфликт на Украине ради ценных ресурсов республики.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.

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